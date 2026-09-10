Exposition des Illustres d’Avon, Parc de Bel Ébat, Avon
samedi 19 septembre 2026 · Parc de Bel Ébat · Avon
Informations pratiques
Exposition des Illustres d’Avon 19 et 20 septembre Parc de Bel Ébat Seine-et-Marne
En extérieur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Découvrez l’histoire des grands noms qui ont vécu à Avon et des personnalités locales qui ont marqué la vie de la commune : seigneurs, musiciens, scientifiques, écrivains, et bien d’autres. Savourez les petites anecdotes les concernant et apprenez-en plus sur l’histoire de la ville.
Plus d’informations sur www.avon77.com
Parc de Bel Ébat Rue du Vieux-Rû Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 71 20 00 http://www.avon77.com [{« link »: « http://www.avon77.com »}] Gare de Fontainebleau-Avon Autoroute A6
Exposition
©Mairie d’Avon
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