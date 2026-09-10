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Exposition des Illustres d’Avon, Parc de Bel Ébat, Avon

samedi 19 septembre 2026 · Parc de Bel Ébat · Avon

Exposition des Illustres d’Avon, Parc de Bel Ébat, Avon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc de Bel Ébat
Adresse
Rue du Vieux-Rû
Ville
77210 Avon
Département
Seine-et-Marne
Tarif
En extérieur

Exposition des Illustres d’Avon 19 et 20 septembre Parc de Bel Ébat Seine-et-Marne

En extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez l’histoire des grands noms qui ont vécu à Avon et des personnalités locales qui ont marqué la vie de la commune : seigneurs, musiciens, scientifiques, écrivains, et bien d’autres. Savourez les petites anecdotes les concernant et apprenez-en plus sur l’histoire de la ville.
Plus d’informations sur www.avon77.com

Parc de Bel Ébat Rue du Vieux-Rû Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 71 20 00 http://www.avon77.com [{« link »: « http://www.avon77.com »}] Gare de Fontainebleau-Avon Autoroute A6
Exposition

©Mairie d’Avon

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