Exposition des Illustres d’Avon, Parc de Bel Ébat, Avon

Informations pratiques

Exposition des Illustres d’Avon 19 et 20 septembre Parc de Bel Ébat Seine-et-Marne

En extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez l’histoire des grands noms qui ont vécu à Avon et des personnalités locales qui ont marqué la vie de la commune : seigneurs, musiciens, scientifiques, écrivains, et bien d’autres. Savourez les petites anecdotes les concernant et apprenez-en plus sur l’histoire de la ville.

Plus d’informations sur www.avon77.com

Parc de Bel Ébat Rue du Vieux-Rû Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 71 20 00 http://www.avon77.com [{« link »: « http://www.avon77.com »}] Gare de Fontainebleau-Avon Autoroute A6

Exposition

©Mairie d’Avon