BALADE AUX COULEURS DE L’AUTOMNE, Verger, Grande-Synthe

Informations pratiques

BALADE AUX COULEURS DE L’AUTOMNE Samedi 3 octobre, 10h00 Verger Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

L’automne est la saison où la nature se pare de ses couleurs chatoyantes. Les sentiers boisés du Puythouck se transforment en arborant de belles teintes chaudes tel le dégradé de rouge des érables qui se mélange au jaune flamboyant des bouleaux. C’est le moment idéal pour partir en randonnée. En partenariat avec le Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France

Verger verger du puythouck Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.09.63.48.51 »}]

Balade découverte dans les boisements du Puythouck En partenariat avec le Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France

Ville de Grande-Synthe