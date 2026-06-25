Yssingeaux

Balade avec Croq’sentiers

RDV Parking de l’Antreuil Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 08:45:00

fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Avec Croq’sentiers, découvrez la nature et le patrimoine local. 7 à 8 km, retour vers 12h-12h30. Départ du parking de l’Antreuil à 9h, rdv 8h45.

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RDV Parking de l’Antreuil Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 37 69 14 michelsuc@wanadoo.fr

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English :

With Croq’sentiers, discover nature and the local heritage. 7–8 km, returning around 12:00–12:30 p.m. Departure from the Antreuil parking lot at 9:00 a.m.; meet at 8:45 a.m.

L’événement Balade avec Croq’sentiers Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire