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4ème open d’échecs d’Yssingeaux Foyer Rural Yssingeaux

4ème open d’échecs d’Yssingeaux Foyer Rural Yssingeaux dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Foyer Rural

Adresse : 9003 Rue Jean de Bourbon

Ville : 43200 Yssingeaux

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 15 15 15

Yssingeaux

4ème open d’échecs d’Yssingeaux

Foyer Rural 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Tournoi d’échecs homologué FIDE en 9 rondes, avec un temps de 12 minutes + 3 secondes par coup. Le pointage se fera de 9h00 à 9h30.
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Foyer Rural 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   dauphin43pl@gmail.com

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English :

FIDE-approved chess tournament in 9 rounds, with a time of 12 minutes + 3 seconds per move. Scoring will take place from 9:00 to 9:30 a.m.

L’événement 4ème open d’échecs d’Yssingeaux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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