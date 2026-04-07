4ème open d’échecs d’Yssingeaux Foyer Rural Yssingeaux

Yssingeaux

4ème open d’échecs d’Yssingeaux

Foyer Rural 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tournoi d’échecs homologué FIDE en 9 rondes, avec un temps de 12 minutes + 3 secondes par coup. Le pointage se fera de 9h00 à 9h30.

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Foyer Rural 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes dauphin43pl@gmail.com

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English :

FIDE-approved chess tournament in 9 rounds, with a time of 12 minutes + 3 seconds per move. Scoring will take place from 9:00 to 9:30 a.m.

L’événement 4ème open d’échecs d’Yssingeaux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire