Algrange

Balade avec le CEN Lorraine

Algrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 16:30:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Participez à une balade organisée avec le CEN Lorraine, suivie d’une soirée consacrée à l’observation de l’éclipse accompagnée d’un pique-nique. La balade est proposée sur inscription en mairie, tandis que la soirée est ouverte à tous. Réservation obligatoire pour la balade.Tout public

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Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr

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English :

Join us for a guided walk organized by CEN Lorraine, followed by an evening dedicated to observing the eclipse, complete with a picnic. Registration for the walk is required at City Hall, while the evening event is open to everyone. Reservations are required for the walk.

L’événement Balade avec le CEN Lorraine Algrange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME