Balade avec le CEN Lorraine Algrange
Balade avec le CEN Lorraine Algrange mercredi 12 août 2026.
Algrange
Balade avec le CEN Lorraine
Algrange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 16:30:00
fin : 2026-08-12 19:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Participez à une balade organisée avec le CEN Lorraine, suivie d’une soirée consacrée à l’observation de l’éclipse accompagnée d’un pique-nique. La balade est proposée sur inscription en mairie, tandis que la soirée est ouverte à tous. Réservation obligatoire pour la balade.Tout public
0 .
Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr
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English :
Join us for a guided walk organized by CEN Lorraine, followed by an evening dedicated to observing the eclipse, complete with a picnic. Registration for the walk is required at City Hall, while the evening event is open to everyone. Reservations are required for the walk.
L’événement Balade avec le CEN Lorraine Algrange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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