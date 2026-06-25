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Balade avec le CEN Lorraine Algrange

Balade avec le CEN Lorraine Algrange

Balade avec le CEN Lorraine Algrange mercredi 12 août 2026.

Ville
57440 Algrange
Département
Moselle
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif
0 Gratuit

Algrange

Balade avec le CEN Lorraine

Algrange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 16:30:00
fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Participez à une balade organisée avec le CEN Lorraine, suivie d’une soirée consacrée à l’observation de l’éclipse accompagnée d’un pique-nique. La balade est proposée sur inscription en mairie, tandis que la soirée est ouverte à tous. Réservation obligatoire pour la balade.Tout public
0  .

Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13  secretariat@ville-algrange.fr

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English :

Join us for a guided walk organized by CEN Lorraine, followed by an evening dedicated to observing the eclipse, complete with a picnic. Registration for the walk is required at City Hall, while the evening event is open to everyone. Reservations are required for the walk.

L’événement Balade avec le CEN Lorraine Algrange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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