Silent Party Algrange
Silent Party Algrange samedi 22 août 2026.
Algrange
Silent Party
Place F. Mitterrand Algrange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Vivez une expérience musicale originale avec cette Silent Party, une soirée festive où chacun profite de la musique au casque dans une ambiance conviviale et décalée. Une offre de restauration sera également proposée pour accompagner ce moment de partage entre amis ou en famille.Tout public
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Place F. Mitterrand Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr
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English :
Enjoy a unique musical experience at this Silent Party, a festive evening where everyone listens to music through headphones in a friendly and laid-back atmosphere. Food and drinks will also be available to complement this time of togetherness with friends or family.
L’événement Silent Party Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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