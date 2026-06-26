Soirée Loups-garous Place F. Mitterrand Algrange
Soirée Loups-garous Place F. Mitterrand Algrange mercredi 19 août 2026.
Algrange
Soirée Loups-garous
Place F. Mitterrand Parc communautaire Algrange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Plongez dans l’ambiance du célèbre jeu de rôle Les Loups-garous lors d’une soirée conviviale au parc communautaire. Entre stratégie, bluff et déduction, venez partager un moment ludique en famille ou entre amis.Tout public
0 .
Place F. Mitterrand Parc communautaire Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the world of the famous role-playing game *Werewolves* during a fun-filled evening at the community park. With a mix of strategy, bluffing, and deduction, come enjoy a fun time with family or friends.
L’événement Soirée Loups-garous Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Algrange (Moselle)
- AKN Color Run Algrange 5 juillet 2026
- Fête Nationale Algrange 13 juillet 2026
- Soirée jeux de société Place F. Mitterrand Algrange 22 juillet 2026
- Jeux gonflables Parking Espace Nelson Mandela Algrange 26 juillet 2026
- Circuit training club Algrange 29 juillet 2026