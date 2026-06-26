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Soirée Loups-garous Place F. Mitterrand Algrange

Soirée Loups-garous Place F. Mitterrand Algrange

Soirée Loups-garous Place F. Mitterrand Algrange mercredi 19 août 2026.

Lieu
Place F. Mitterrand
Adresse
Parc communautaire
Ville
57440 Algrange
Département
Moselle
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
0 Gratuit

Algrange

Soirée Loups-garous

Place F. Mitterrand Parc communautaire Algrange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Plongez dans l’ambiance du célèbre jeu de rôle Les Loups-garous lors d’une soirée conviviale au parc communautaire. Entre stratégie, bluff et déduction, venez partager un moment ludique en famille ou entre amis.Tout public
0  .

Place F. Mitterrand Parc communautaire Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13  secretariat@ville-algrange.fr

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English :

Immerse yourself in the world of the famous role-playing game *Werewolves* during a fun-filled evening at the community park. With a mix of strategy, bluffing, and deduction, come enjoy a fun time with family or friends.

L’événement Soirée Loups-garous Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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