Soirée Loups-garous Place F. Mitterrand Algrange

Algrange

Soirée Loups-garous

Place F. Mitterrand Parc communautaire Algrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Plongez dans l’ambiance du célèbre jeu de rôle Les Loups-garous lors d’une soirée conviviale au parc communautaire. Entre stratégie, bluff et déduction, venez partager un moment ludique en famille ou entre amis.Tout public

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Place F. Mitterrand Parc communautaire Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr

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English :

Immerse yourself in the world of the famous role-playing game *Werewolves* during a fun-filled evening at the community park. With a mix of strategy, bluffing, and deduction, come enjoy a fun time with family or friends.

L’événement Soirée Loups-garous Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME