UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Algrange

Projection en plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre Algrange

vendredi 14 août 2026 · Algrange

Projection en plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre Algrange

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place François Mitterand
Ville
57440 Algrange
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Algrange

Projection en plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre

Place François Mitterand Algrange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Profitez d’une projection en plein air du film Astérix & Obélix Mission Cléopâtre dans une ambiance conviviale. Une offre de petite restauration est proposée avant la séance.Tout public
0  .

Place François Mitterand Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13  secretariat@ville-algrange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy an outdoor screening of the movie *Astérix & Obélix: Mission Cleopatra* in a friendly atmosphere. Light refreshments will be available before the show.

L’événement Projection en plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre Algrange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

À voir aussi à Algrange (Moselle)