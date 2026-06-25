Informations pratiques

Algrange

Projection en plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre

Place François Mitterand Algrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Profitez d’une projection en plein air du film Astérix & Obélix Mission Cléopâtre dans une ambiance conviviale. Une offre de petite restauration est proposée avant la séance.Tout public

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Place François Mitterand Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr

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English :

Enjoy an outdoor screening of the movie *Astérix & Obélix: Mission Cleopatra* in a friendly atmosphere. Light refreshments will be available before the show.

L’événement Projection en plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre Algrange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME