Projection en plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre Algrange
vendredi 14 août 2026 · Algrange
Informations pratiques
Algrange
Projection en plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre
Place François Mitterand Algrange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Profitez d’une projection en plein air du film Astérix & Obélix Mission Cléopâtre dans une ambiance conviviale. Une offre de petite restauration est proposée avant la séance.Tout public
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Place François Mitterand Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr
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English :
Enjoy an outdoor screening of the movie *Astérix & Obélix: Mission Cleopatra* in a friendly atmosphere. Light refreshments will be available before the show.
L’événement Projection en plein air Astérix & Obélix Mission Cléopâtre Algrange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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