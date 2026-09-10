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Balade biodiversité avec « Des Espèces Parmi’Lyon » // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

dimanche 20 septembre 2026 · Place Morel, Lyon 1er · Lyon

Balade biodiversité avec « Des Espèces Parmi’Lyon » // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Morel, Lyon 1er
Adresse
Place Morel, 69001 Lyon
Ville
69001 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Limité à 20 personnes

Balade biodiversité avec « Des Espèces Parmi’Lyon » // Pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Morel, Lyon 1er Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, festival de balades urbaines et gratuites pour tous les goûts :

  • C’est parti pour une balade à la rencontre de la biodiversité des Pentes de la Croix-Rousse, l’un des quartiers les plus denses de Lyon !
  • RDV 10h, départ 10h30, (durée 2h env.)
  • par Des espèces parmi’Lyon

Place Morel, Lyon 1er Place Morel, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/l2PT215S »}] [{« link »: « https://desespecesparmilyon.fr/ »}]
Journées européennes du patrimoine

©DesEspecesParmiLyon

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