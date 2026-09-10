Informations pratiques

Balade biodiversité avec « Des Espèces Parmi’Lyon » // Pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Morel, Lyon 1er Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, festival de balades urbaines et gratuites pour tous les goûts :

C’est parti pour une balade à la rencontre de la biodiversité des Pentes de la Croix-Rousse, l’un des quartiers les plus denses de Lyon !

RDV 10h, départ 10h30, (durée 2h env.)

par Des espèces parmi’Lyon

Place Morel, Lyon 1er Place Morel, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/l2PT215S »}] [{« link »: « https://desespecesparmilyon.fr/ »}]

Journées européennes du patrimoine

©DesEspecesParmiLyon