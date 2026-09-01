Balade biodiversité du parc du château Pont-de-Veyle
dimanche 20 septembre 2026 · Pont-de-Veyle
Informations pratiques
Pont-de-Veyle
Balade biodiversité du parc du château
Parc du château Pont-de-Veyle Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir la biodiversité du parc du château avec un animateur nature pour une balade de 45 minutes.
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Parc du château Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the biodiversity of the castle grounds with a nature guide on a 45-minute walk.
L’événement Balade biodiversité du parc du château Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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