Balade biodiversité en ville La nocturne Dole mardi 28 juillet 2026.

Dole

Balade biodiversité en ville La nocturne

Centre-ville de Dole Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28 22:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Lampe torche et détecteur en main, partez à la recherche de la faune qui s’éveille lorsque l’on s’endort. .

Centre-ville de Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 10 85 50 dole.environnement@gmail.com

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English : Balade biodiversité en ville La nocturne

L’événement Balade biodiversité en ville La nocturne Dole a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE