Les Petits concerts du marché Place Nationale Dole
Les Petits concerts du marché Place Nationale Dole samedi 25 juillet 2026.
Dole
Les Petits concerts du marché
Place Nationale Collégiale Notre-Dame Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:30:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Récital de Guillaume Prieur (Lyon/Charolles/Dole) au grand orgue Riepp de la collégiale Notre-Dame. Oeuvres de Henry du Mont, Louis Couperin et François Roberday.
Horaire 11 h 30 Durée 30 min Entrée libre (participation aux frais libre et responsable)
Avec le soutien de la ville de Dole. .
Place Nationale Collégiale Notre-Dame Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 04 47 97 contact@amisorguedole.fr
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English : Les Petits concerts du marché
L’événement Les Petits concerts du marché Dole a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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