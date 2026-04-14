Balade biodiversité sur la rive droite, Pl. de Stalingrad, Bordeaux
Balade biodiversité sur la rive droite, Pl. de Stalingrad, Bordeaux vendredi 5 juin 2026.
Balade biodiversité sur la rive droite Vendredi 5 juin, 10h30, 14h00 Pl. de Stalingrad Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Direction la rive droite, depuis la place Stalingrad au Jardin botanique en passant par les quais, pour découvrir le projet de réaménagement qui transforme La Bastide en un lieu de vie plein de nature. Nous ferons rimer patrimoine et biodiversité !
Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial et la Maison du jardinier et de la nature en ville, dans le cadre des Rendez-vous aux jardins.
Vendredi 5 juin à 10h30 et 14h (durée : 2h)
Rdv place Stalingrad
Gratuit
Réservation sur le site du musée d’Aquitaine, rubrique Agenda
Mettre lien hypertexte vers site Rendez-vous aux Jardins
Lien réservation : https://my.weezevent.com/balade-biodiversite-sur-la-rive-droite
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Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial et la Maison du jardinier et de la nature en ville, dans le cadre des Rendez-vous aux jardins. balade biodiversité
J.B. Menges
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