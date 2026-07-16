Balade botanique : à la découverte des milieux ouverts du Limousin, Ferme de Lachaud, Gentioux-Pigerolles

Informations pratiques

Balade botanique : à la découverte des milieux ouverts du Limousin Lundi 27 juillet, 10h00 Ferme de Lachaud Creuse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T10:00:00+02:00 – 2026-07-27T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-27T10:00:00+02:00 – 2026-07-27T12:30:00+02:00

Dans le cadre d’un programme en faveur des trames prairiales et bocagères, le Conservatoire botanique national du Massif central vous propose de partir à la découverte des plantes des milieux ouverts du Limousin, à la ferme de Lachaud (Gentioux-Pigerolles). Au programme, une déambulation dans les parcelles ; afin d’observer les différentes espèces qui peuplent les prairies humides, les landes… pâturées par les brebis, chèvres et vaches de la ferme.

Cette sortie est proposée dans le cadre de « L’Été des SIMPLES », une fête organisée par les producteur.ices de plantes aromatiques et médicinales SIMPLES du Limousin.

Durée : 2h30

Grand publicLieu : Ferme de Lachaud, Lachaud, Gentioux-Pigerolles.

Venir avec des vêtements adaptés à la météo (chapeau), de la crème solaire, des chaussures fermées et de l’eau. Attention : nos amis les chiens ne sont pas acceptés (présence de troupeaux et de chiens de travail).

Gratuit.

Réservation obligatoire sur le site : www.etedessimples.org

Ferme de Lachaud Lachaud, Gentioux-Pigerolles Gentioux-Pigerolles 23340 Gentioux Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « julie.bornes@cbnmc.fr »}] [{« link »: « http://www.etedessimples.org »}]

Venez découvrir les plantes sauvages des milieux ouverts du Limousin à la ferme de Lachaud, dans le cadre de l’Été des Simples, avec le Conservatoire botanique national du Massif central.

Julie Bornes – CBNMC