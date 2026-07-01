Balade botanique Au cœur du végétal Pradines
vendredi 31 juillet 2026 · Pradines
Informations pratiques
Pradines
Balade botanique Au cœur du végétal
Le long de la Tine Pradines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-07-31 16:45:00
Date(s) :
2026-07-31
Mathilde Malherbe vous emmène à la rencontre des végétaux, connus ou méconnus, qui peuplent le chemin au bord de la Tine.
Rendez-vous devant l’église de Pradines .
Le long de la Tine Pradines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr
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English : Balade botanique Au cœur du végétal
L’événement Balade botanique Au cœur du végétal Pradines a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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