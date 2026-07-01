Informations pratiques

Pradines

Balade botanique Au cœur du végétal

Le long de la Tine Pradines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-07-31 16:45:00

Date(s) :

2026-07-31

Mathilde Malherbe vous emmène à la rencontre des végétaux, connus ou méconnus, qui peuplent le chemin au bord de la Tine.

Rendez-vous devant l’église de Pradines .

Le long de la Tine Pradines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade botanique Au cœur du végétal

L’événement Balade botanique Au cœur du végétal Pradines a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze