Informations pratiques

Cour-Maugis sur Huisne

Balade botanique avec Rossana

Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Rendez-vous sur le parking de Boissy-Maugis pour partir à la découverte de la flore d’été.

Réservation conseillée. Gratuit avec adhésion annuelle au café.

Pratique organisé par le Café associatif L’Escarbille de Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

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English : Balade botanique avec Rossana

L’événement Balade botanique avec Rossana Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CdC Coeur du Perche