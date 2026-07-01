Balade botanique avec Rossana Cour-Maugis sur Huisne
samedi 11 juillet 2026 · Cour-Maugis sur Huisne
Informations pratiques
Cour-Maugis sur Huisne
Balade botanique avec Rossana
Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Rendez-vous sur le parking de Boissy-Maugis pour partir à la découverte de la flore d’été.
Réservation conseillée. Gratuit avec adhésion annuelle au café.
Pratique organisé par le Café associatif L’Escarbille de Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
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English : Balade botanique avec Rossana
L’événement Balade botanique avec Rossana Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CdC Coeur du Perche
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