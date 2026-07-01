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AGENDA · Cour-Maugis sur Huisne

Balade botanique avec Rossana Cour-Maugis sur Huisne

samedi 11 juillet 2026 · Cour-Maugis sur Huisne

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Boissy-Maugis
Ville
61110 Cour-Maugis sur Huisne
Département
Orne
Tarif

Cour-Maugis sur Huisne

Balade botanique avec Rossana

Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Rendez-vous sur le parking de Boissy-Maugis pour partir à la découverte de la flore d’été.

Réservation conseillée. Gratuit avec adhésion annuelle au café.

Pratique organisé par le Café associatif L’Escarbille de Boissy-Maugis.   .

Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie   lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

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English : Balade botanique avec Rossana

L’événement Balade botanique avec Rossana Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CdC Coeur du Perche

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