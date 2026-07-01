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AGENDA · Cour-Maugis sur Huisne

Concert Selon les humains & pizzas au feu de bois Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

samedi 11 juillet 2026 · Boissy-Maugis · Cour-Maugis sur Huisne

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Boissy-Maugis
Adresse
121 Rue du Perche
Ville
61110 Cour-Maugis sur Huisne
Département
Orne
Tarif

Cour-Maugis sur Huisne

Concert Selon les humains & pizzas au feu de bois

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Nourri d’influences variées de Georges Brassens à Mathieu Boogaerts, le groupe vous fera découvrir ses chansons douces-amères où la lucidité ne disqualifie jamais la poésie et l’humour. Et pizzas au feu de bois.

Participation libre.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis.   .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie   lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

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English : Concert Selon les humains & pizzas au feu de bois

L’événement Concert Selon les humains & pizzas au feu de bois Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CdC Coeur du Perche

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