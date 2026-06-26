Balade botanique et ateliers d’herboristerie Maison de Garonne Boé
dimanche 12 juillet 2026 · Maison de Garonne · Boé
Informations pratiques
Boé
Balade botanique et ateliers d’herboristerie
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Profitez de l’été pour prendre soin de vous
-balade botanique pour observer les plantes présentes en été
-préparation d’un gel huileux pour les jambes lourdes
Je fournis tout le matériel (les plantes sont cueillies et séchées par mes soins).
Profitez de l’été pour prendre soin de vous
-balade botanique pour observer les plantes présentes en été
-préparation d’un gel huileux pour les jambes lourdes
Je fournis tout le matériel (les plantes sont cueillies et séchées par mes soins). .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 28 33 23 la.petite.apothicaire47@gmail.com
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English : Balade botanique et ateliers d’herboristerie
Take advantage of the summer to pamper yourself:
– A botanical walk to observe summer plants
-making an oil-based gel for heavy legs
I provide all the materials (I pick and dry the plants myself).
L’événement Balade botanique et ateliers d’herboristerie Boé a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Agen