Balade botanique et ateliers d’herboristerie Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Boé

Balade botanique et ateliers d’herboristerie

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Profitez de l’été pour prendre soin de vous

-balade botanique pour observer les plantes présentes en été

-préparation d’un gel huileux pour les jambes lourdes

Je fournis tout le matériel (les plantes sont cueillies et séchées par mes soins).

Profitez de l’été pour prendre soin de vous

-balade botanique pour observer les plantes présentes en été

-préparation d’un gel huileux pour les jambes lourdes

Je fournis tout le matériel (les plantes sont cueillies et séchées par mes soins). .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 28 33 23 la.petite.apothicaire47@gmail.com

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English : Balade botanique et ateliers d’herboristerie

Take advantage of the summer to pamper yourself:

– A botanical walk to observe summer plants

-making an oil-based gel for heavy legs

I provide all the materials (I pick and dry the plants myself).

L’événement Balade botanique et ateliers d’herboristerie Boé a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Agen