Balade Botanique et Histoire de la Voie Verte Mael-Carhaix Rue de la Gare Maël-Carhaix

samedi 4 juillet 2026 · Rue de la Gare · Maël-Carhaix

Informations pratiques

Maël-Carhaix

Balade Botanique et Histoire de la Voie Verte Mael-Carhaix

Rue de la Gare Esplanade de la Gare Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Entre nature et histoire, sur un chemin facile et ombragé, la voie verte, Jean-Luc Le Jeanne fera découvrir l’histoire de cette ancienne ligne de chemin de fer et la flore qui s’y est installée.

RDV esplanade de la Gare 10h

Org. Le Chaudron des Arts .

Rue de la Gare Esplanade de la Gare Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56

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English :

L’événement Balade Botanique et Histoire de la Voie Verte Mael-Carhaix Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh