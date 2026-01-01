Balade botanique : plantes sauvages, comestibles et toxiques Jardin d’agronomie tropicale Paris

Participez à une balade d’1h30 dans le Jardin d’agronomie tropicale et le bois de Vincennes à la découverte des plantes comestibles et toxiques. L’objectif est de s’initier à l’identification des plantes sauvages pour leur enlever cette image de « mauvaises herbes » alors qu’elles peuvent présenter un intérêt gustatif, nutritif ou médicinal.

Des plantes toxiques seront également identifiées car il est important de ne pas banaliser la cueillette sauvage et les risques qu’elle peut comporter si elle est pratiquée à la légère.

Les règles de la cueillette seront explicitées afin de garantir la sécurité de tout le monde et la préservation des espaces de nature.

Au gré des saisons, plusieurs plantes seront présentées par votre guide qui vous mènera vers des points d’intérêts qu’il aura identifiés. Toutefois, il pourra aussi se laisser porter par les questions et la curiosité du groupe. Alors n’hésitez pas à lui poser toutes vos questions !

À savoir… Attention, en cas de vents violents la visite pourra être annulée pour des raisons de sécurité.

Venez découvrir les plantes sauvages et notamment celles qui peuvent finir dans vos assiettes.

Le dimanche 29 mars 2026

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 22 mars 2026

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 08 mars 2026

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 22 février 2026

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 08 février 2026

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 25 janvier 2026

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 18 janvier 2026

de 10h00 à 12h00

payant

9 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Jardin d’agronomie tropicale 45, avenue de la belle Gabrielle 75012 Rdv à la fermeParis

http://www.vilefertile.paris/ vilefertile@gmail.com https://www.facebook.com/Vile.fertile



