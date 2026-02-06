Balade botanique pour novices Fleuriel

Balade botanique pour novices

19 chemin de la bougalerie Fleuriel Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 13:00:00

2026-05-03 2026-07-14 2026-10-11

Partez pour une balade botanique guidée en compagnie de Ayla Naturel, Stéphane et son âne, au cœur de nos chemins et paysages locaux.

English :

Join Ayla Naturel, Stéphane and his donkey for a guided botanical walk through our local paths and landscapes.

