Conférence L’art et la guerre Historial du paysan soldat Fleuriel

Fleuriel

Conférence L’art et la guerre

Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Comment 14-18 a-t-il transformé l’art pour toujours ? Dammaris Vayne explore propagande, émotion et représentation du conflit. Fascinant !

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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr

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English :

How did 14-18 transform art forever? Dammaris Vayne explores propaganda, emotion and the representation of conflict. Fascinating!

L’événement Conférence L’art et la guerre Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule