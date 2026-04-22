Conférence L’art et la guerre Historial du paysan soldat Fleuriel
Conférence L’art et la guerre Historial du paysan soldat Fleuriel samedi 5 septembre 2026.
Fleuriel
Conférence L’art et la guerre
Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Comment 14-18 a-t-il transformé l’art pour toujours ? Dammaris Vayne explore propagande, émotion et représentation du conflit. Fascinant !
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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
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English :
How did 14-18 transform art forever? Dammaris Vayne explores propaganda, emotion and the representation of conflict. Fascinating!
L’événement Conférence L’art et la guerre Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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