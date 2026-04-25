Journées du Patrimoine Historial du paysan soldat Fleuriel
Journées du Patrimoine Historial du paysan soldat Fleuriel samedi 19 septembre 2026.
Fleuriel
Journées du Patrimoine
Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’association Ferrures d’Histoire reconstitue un camp français 1914-1918 dans la cour de l’Historial. Immersion garantie dans la Grande Guerre !
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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
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English :
The Ferrures d’Histoire association recreates a 1914-1918 French camp in the courtyard of the Historial. Immersion in the Great War guaranteed!
L’événement Journées du Patrimoine Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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