Saint-Pourçain-sur-Sioule

Rando Lune

Nous contacter Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Randonnée nocturne et sensorielle ânes, étoiles, vous accompagnent pour une aventure humaine et poétique inoubliable. Possibilité de bivouac en fin de randonnée.

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Nous contacter Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

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English :

A sensory night hike: donkeys and stars accompany you on an unforgettable human and poetic adventure. Possibility of bivouacking at the end of the hike.

L’événement Rando Lune Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule