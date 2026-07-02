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AGENDA · Fleuriel

Concert de musique classique Église Notre Dame de Fleuriel Fleuriel

dimanche 16 août 2026 · Église Notre Dame de Fleuriel · Fleuriel

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Église Notre Dame de Fleuriel
Adresse
Place de la Mairie
Ville
03140 Fleuriel
Département
Allier
Tarif
Moins de 18 ans. Placé devant, réservation conseillée.

Fleuriel

Concert de musique classique

Église Notre Dame de Fleuriel Place de la Mairie Fleuriel Allier

Tarif : – – EUR

Moins de 18 ans. Placé devant, réservation conseillée.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 19:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Concert de musique classique avec le retour de Victor Demarquette, pianiste, accompagné du violoniste Bohdan Luts.
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Église Notre Dame de Fleuriel Place de la Mairie Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 77 42 38  fleurielenmusique.03140@gmail.com

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English :

Classical music concert featuring the return of pianist Victor Demarquette, accompanied by violinist Bohdan Luts.

L’événement Concert de musique classique Fleuriel a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Val de Sioule

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