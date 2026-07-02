Concert de musique classique Église Notre Dame de Fleuriel Fleuriel
dimanche 16 août 2026 · Église Notre Dame de Fleuriel · Fleuriel
Informations pratiques
Fleuriel
Concert de musique classique
Église Notre Dame de Fleuriel Place de la Mairie Fleuriel Allier
Tarif : – – EUR
Moins de 18 ans. Placé devant, réservation conseillée.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 19:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Concert de musique classique avec le retour de Victor Demarquette, pianiste, accompagné du violoniste Bohdan Luts.
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Église Notre Dame de Fleuriel Place de la Mairie Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 77 42 38 fleurielenmusique.03140@gmail.com
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English :
Classical music concert featuring the return of pianist Victor Demarquette, accompanied by violinist Bohdan Luts.
L’événement Concert de musique classique Fleuriel a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Val de Sioule
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