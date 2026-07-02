Concert de musique classique Église Notre Dame de Fleuriel Fleuriel

dimanche 16 août 2026 · Église Notre Dame de Fleuriel · Fleuriel

Informations pratiques

Fleuriel

Concert de musique classique

Église Notre Dame de Fleuriel Place de la Mairie Fleuriel Allier

Tarif : – – EUR

Moins de 18 ans. Placé devant, réservation conseillée.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 19:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Concert de musique classique avec le retour de Victor Demarquette, pianiste, accompagné du violoniste Bohdan Luts.

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Église Notre Dame de Fleuriel Place de la Mairie Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 77 42 38 fleurielenmusique.03140@gmail.com

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English :

Classical music concert featuring the return of pianist Victor Demarquette, accompanied by violinist Bohdan Luts.

L’événement Concert de musique classique Fleuriel a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Val de Sioule