Conférence Les 110 ans de Verdun Historial du paysan soldat Fleuriel
Conférence Les 110 ans de Verdun Historial du paysan soldat Fleuriel samedi 10 octobre 2026.
Fleuriel
Conférence Les 110 ans de Verdun
Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 16:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Jean-Daniel Destemberg retrace la bataille de Verdun affrontements, décisions militaires et paroles de soldats. Un siècle plus tard, la mémoire demeure vive.
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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
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English :
Jean-Daniel Destemberg recounts the Battle of Verdun: confrontations, military decisions and soldiers’ words. A century later, the memory remains vivid.
L’événement Conférence Les 110 ans de Verdun Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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