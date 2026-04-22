Conférence Les 110 ans de Verdun Historial du paysan soldat Fleuriel

Fleuriel

Conférence Les 110 ans de Verdun

Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 16:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Jean-Daniel Destemberg retrace la bataille de Verdun affrontements, décisions militaires et paroles de soldats. Un siècle plus tard, la mémoire demeure vive.

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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr

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English :

Jean-Daniel Destemberg recounts the Battle of Verdun: confrontations, military decisions and soldiers’ words. A century later, the memory remains vivid.

L’événement Conférence Les 110 ans de Verdun Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule