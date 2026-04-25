Conférence Tronçais et Civrais, forêts en guerre Historial du paysan soldat Fleuriel

Fleuriel

Conférence Tronçais et Civrais, forêts en guerre

Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 16:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Alexandre Bessard révèle le rôle méconnu des forêts bourbonnaises dans les deux conflits mondiaux. Entre exploitation, résistance et reconstruction.

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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr

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English :

Alexandre Bessard reveals the little-known role played by Bourbonnais forests in both world wars. Between exploitation, resistance and reconstruction.

L’événement Conférence Tronçais et Civrais, forêts en guerre Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule