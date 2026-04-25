Conférence Tronçais et Civrais, forêts en guerre Historial du paysan soldat Fleuriel
Conférence Tronçais et Civrais, forêts en guerre Historial du paysan soldat Fleuriel samedi 24 octobre 2026.
Fleuriel
Conférence Tronçais et Civrais, forêts en guerre
Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Alexandre Bessard révèle le rôle méconnu des forêts bourbonnaises dans les deux conflits mondiaux. Entre exploitation, résistance et reconstruction.
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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
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English :
Alexandre Bessard reveals the little-known role played by Bourbonnais forests in both world wars. Between exploitation, resistance and reconstruction.
L’événement Conférence Tronçais et Civrais, forêts en guerre Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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