Conférence Femmes et droits durant les deux guerres Historial du paysan soldat Fleuriel
Conférence Femmes et droits durant les deux guerres Historial du paysan soldat Fleuriel samedi 20 juin 2026.
Fleuriel
Conférence Femmes et droits durant les deux guerres
Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Clémentine Coulomban analyse l’évolution des droits des femmes de 14-18 à nos jours vote, avortement, égalité salariale. Une histoire qui résonne encore.
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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
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English :
Clémentine Coulomban analyzes the evolution of women’s rights from 14-18 to the present day: voting, abortion, equal pay. A story that still resonates today.
L’événement Conférence Femmes et droits durant les deux guerres Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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