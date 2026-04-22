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Conférence Femmes et droits durant les deux guerres Historial du paysan soldat Fleuriel

Conférence Femmes et droits durant les deux guerres Historial du paysan soldat Fleuriel samedi 20 juin 2026.

Lieu : Historial du paysan soldat

Adresse : 1 route du Vallon

Ville : 03140 Fleuriel

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Fleuriel

Conférence Femmes et droits durant les deux guerres

Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Clémentine Coulomban analyse l’évolution des droits des femmes de 14-18 à nos jours vote, avortement, égalité salariale. Une histoire qui résonne encore.
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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20  accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr

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English :

Clémentine Coulomban analyzes the evolution of women’s rights from 14-18 to the present day: voting, abortion, equal pay. A story that still resonates today.

L’événement Conférence Femmes et droits durant les deux guerres Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule

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