Conférence Femmes et droits durant les deux guerres Historial du paysan soldat Fleuriel

Fleuriel

Conférence Femmes et droits durant les deux guerres

Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Clémentine Coulomban analyse l’évolution des droits des femmes de 14-18 à nos jours vote, avortement, égalité salariale. Une histoire qui résonne encore.

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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr

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English :

Clémentine Coulomban analyzes the evolution of women’s rights from 14-18 to the present day: voting, abortion, equal pay. A story that still resonates today.

L’événement Conférence Femmes et droits durant les deux guerres Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule