Cérémonie du Ravivage de la Flamme Historial du paysan soldat Fleuriel
Cérémonie du Ravivage de la Flamme Historial du paysan soldat Fleuriel dimanche 8 novembre 2026.
Fleuriel
Cérémonie du Ravivage de la Flamme
Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 10:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
En ce jour d’Armistice, cérémonie solennelle du ravivage de la flamme pour honorer les soldats morts pour la France lors de la Grande Guerre.
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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
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English :
On Armistice Day, a solemn rekindling ceremony honors the soldiers who died for France in the Great War.
L’événement Cérémonie du Ravivage de la Flamme Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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