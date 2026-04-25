Cérémonie du Ravivage de la Flamme Historial du paysan soldat Fleuriel

Fleuriel

Cérémonie du Ravivage de la Flamme

Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 10:30:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

En ce jour d’Armistice, cérémonie solennelle du ravivage de la flamme pour honorer les soldats morts pour la France lors de la Grande Guerre.

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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr

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English :

On Armistice Day, a solemn rekindling ceremony honors the soldiers who died for France in the Great War.

L’événement Cérémonie du Ravivage de la Flamme Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule