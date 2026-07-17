Balade botaniste au parc de la Haute-Île, Parc de la Haute-Ile, Neuilly-sur-Marne
dimanche 19 juillet 2026 · Parc de la Haute-Ile · Neuilly-sur-Marne
Informations pratiques
Balade botaniste au parc de la Haute-Île Dimanche 19 juillet, 09h30 Parc de la Haute-Ile Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T09:30:00+02:00 – 2026-07-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-19T09:30:00+02:00 – 2026-07-19T11:30:00+02:00
Découvrez la richesse de la biodiversité du parc lors d’une balade guidée à travers ses milieux naturels préservés. Une sortie conviviale pour observer la faune et la flore tout en prenant le temps d’apprécier les paysages du parc.
- Avec Nathalie Levy, guide conférencière
- Prévoir des chaussures adaptées à la marche, une gourde et une tenue confortable.
- Point de rendez-vous : Parc de la Haute-Ile / Parking du parc. Accessible depuis l’avenue Jean-Jaurès, rendez-vous devant le bâtiment des Ecogardes.
Parc de la Haute-Ile 220 Avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/parc/parc-de-la-haute-ile/ [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/balade-botaniste-2/ »}] Situé dans le dernier méandre de la Marne, les 65 hectares du parc présentent une grande friche centrale entourée de zones humides et de boisements propices à l’observation de l’avifaune. Il accueille en son sein un archéosite unique en Ile-de-France. Horaires : Toute l’année
Accès piéton : 24h/24
Parking : 24h/24
Découvrez la richesse de la biodiversité du parc lors d’une balade guidée à travers ses milieux naturels préservés.
Département de la Seine-Saint-Denis
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