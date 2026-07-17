Balade botaniste au parc de la Haute-Île, Parc de la Haute-Ile, Neuilly-sur-Marne

Informations pratiques

Balade botaniste au parc de la Haute-Île Dimanche 19 juillet, 09h30 Parc de la Haute-Ile Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T09:30:00+02:00 – 2026-07-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-19T09:30:00+02:00 – 2026-07-19T11:30:00+02:00

Découvrez la richesse de la biodiversité du parc lors d’une balade guidée à travers ses milieux naturels préservés. Une sortie conviviale pour observer la faune et la flore tout en prenant le temps d’apprécier les paysages du parc.

Avec Nathalie Levy, guide conférencière

Prévoir des chaussures adaptées à la marche, une gourde et une tenue confortable.

Point de rendez-vous : Parc de la Haute-Ile / Parking du parc. Accessible depuis l’avenue Jean-Jaurès, rendez-vous devant le bâtiment des Ecogardes.

Parc de la Haute-Ile 220 Avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/parc/parc-de-la-haute-ile/ [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/balade-botaniste-2/ »}] Situé dans le dernier méandre de la Marne, les 65 hectares du parc présentent une grande friche centrale entourée de zones humides et de boisements propices à l’observation de l’avifaune. Il accueille en son sein un archéosite unique en Ile-de-France. Horaires : Toute l’année

Accès piéton : 24h/24

Parking : 24h/24

Découvrez la richesse de la biodiversité du parc lors d’une balade guidée à travers ses milieux naturels préservés.

Département de la Seine-Saint-Denis