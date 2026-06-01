Balade Canine Monflanquin
Balade Canine Monflanquin mercredi 10 juin 2026.
Monflanquin
Balade Canine
Lac de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Promenade, parcours et conseils, en compagnie de l’éducateur canin Cynoplanet.
Rendez-vous au lac de Coulon avec des chiens sociables.
Inscription obligatoire.
Promenade, parcours et conseils, en compagnie de l’éducateur canin Cynoplanet.
Rendez-vous au lac de Coulon avec des chiens sociables.
Inscription obligatoire. .
Lac de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Balade Canine
Walks, courses and advice, in the company of dog trainer Cynoplanet.
Meet at Lac de Coulon with sociable dogs.
Registration required.
L’événement Balade Canine Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Coeur de Bastides
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