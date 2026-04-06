Saint-Brisson

Balade champêtre- Découverte des usages des Plantes Sauvages

Route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Au cours d’une balade sur les chemins du Morvan, Camille vous emmène découvrir les plantes sauvages et leurs usages. Vous apprendrez à reconnaître quelques plantes sauvages communes des bords de chemin, en particulier leurs usages médicinaux et alimentaires. Vous ne regarderez plus l’ortie et la ronce du même œil!

Il n’est pas nécessaire d’être un bon marcheur, prévoyez une tenue adaptée à la météo et des chaussures confortables, de quoi prendre des notes et des photos si vous le souhaitez. .

Route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté herbiersdumorvan@gmail.com

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English : Balade champêtre- Découverte des usages des Plantes Sauvages

L’événement Balade champêtre- Découverte des usages des Plantes Sauvages Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-06 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)