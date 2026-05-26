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Balade chantée aux Eaux-Chaudes Eaux-chaudes Laruns

Balade chantée aux Eaux-Chaudes Eaux-chaudes Laruns

Balade chantée aux Eaux-Chaudes Eaux-chaudes Laruns mercredi 12 août 2026.

Lieu : Eaux-chaudes

Adresse : D934

Ville : 64440 Laruns

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Laruns

Balade chantée aux Eaux-Chaudes

Eaux-chaudes D934 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

C’est une création originale que vous propose Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, pour vous faire découvrir Eaux-Chaudes, son histoire et ses chansons.
Prévoir des chaussures de randonnées.
Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme. Rendez-vous pour le départ au parking de l’Auberge La Caverne .   .

Eaux-chaudes D934 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41  animations@laruns.fr

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English : Balade chantée aux Eaux-Chaudes

L’événement Balade chantée aux Eaux-Chaudes Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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