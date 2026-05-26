Balade chantée aux Eaux-Chaudes Eaux-chaudes Laruns

Laruns

Balade chantée aux Eaux-Chaudes

Eaux-chaudes D934 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

C’est une création originale que vous propose Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, pour vous faire découvrir Eaux-Chaudes, son histoire et ses chansons.

Prévoir des chaussures de randonnées.

Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme. Rendez-vous pour le départ au parking de l’Auberge La Caverne . .

Eaux-chaudes D934 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41 animations@laruns.fr

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English : Balade chantée aux Eaux-Chaudes

L’événement Balade chantée aux Eaux-Chaudes Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées