Balade chantée aux Eaux-Chaudes Eaux-chaudes Laruns
Balade chantée aux Eaux-Chaudes Eaux-chaudes Laruns mercredi 12 août 2026.
Laruns
Balade chantée aux Eaux-Chaudes
Eaux-chaudes D934 Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
C’est une création originale que vous propose Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, pour vous faire découvrir Eaux-Chaudes, son histoire et ses chansons.
Prévoir des chaussures de randonnées.
Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme. Rendez-vous pour le départ au parking de l’Auberge La Caverne . .
Eaux-chaudes D934 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41 animations@laruns.fr
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English : Balade chantée aux Eaux-Chaudes
L’événement Balade chantée aux Eaux-Chaudes Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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