Balade Cluedo – quartier des Portes-Ferrées, Rue des Portes Ferrées, Limoges

Informations pratiques

Balade Cluedo – quartier des Portes-Ferrées Samedi 19 septembre, 10h00 Rue des Portes Ferrées Haute-Vienne

15 personnes max – à partir de 12 ans – balade à prix libre – réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Le gardien de l’immeuble C a disparu.

Son absence a été constatée alors que rien ne laissait présager son départ. Ses effets personnels sont toujours sur place et aucun signe ne permet, pour l’instant, de comprendre ce qui s’est passé.

Qui a enlevé le gardien ? Pourquoi ? Et surtout… que cherchait-on à lui faire ?

Une enquête ludique et immersive pour redécouvrir les quartiers de Limoges autrement, entre histoire, mémoire et esprit d’équipe.

Rue des Portes Ferrées Rue des Portes Ferrées 87000 Limoges Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://limoges.alternative-urbaine.com/balade/balade-cluedo/ »}]

Le gardien de l’immeuble C a disparu.

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