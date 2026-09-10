Balade Cluedo – quartier les Coutures, Gare de Limoges-Bénédictins, Limoges

Informations pratiques

Balade Cluedo – quartier les Coutures 18 et 19 septembre Gare de Limoges-Bénédictins Haute-Vienne

15 personnes max – à partir de 12 ans – balade à prix libre – réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Dans la nuit du 18 septembre à 23h12, le veilleur en charge de la surveillance du four des casseaux alerte les forces de l’ordre. Un vase en porcelaine d’une grande valeur a disparu !

Vous êtes un détective privé mandaté pour résoudre cette affaire mystérieuse.

Une enquête ludique et immersive pour redécouvrir les quartiers de Limoges autrement, entre histoire, mémoire et esprit d’équipe.

Gare de Limoges-Bénédictins 7 place Maison Dieu, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://limoges.alternative-urbaine.com/balade/balade-cluedo/ »}] Une des plus belles gares du monde et inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1975, la gare de Limoges-Bénédictins est labellisée « Patrimoine du XXe siècle ». Son style néo-régional mixe plusieurs courants architecturaux tels que l’Art nouveau et l’Art déco. Accès en bus possible, parking aux alentours.

Dans la nuit du 18 septembre à 23h12, le veilleur en charge de la surveillance du four des casseaux alerte les forces de l’ordre. Un vase en porcelaine d’une grande valeur a disparu !

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