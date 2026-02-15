Balade comestible Croque-Nature !

Bellac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-29

Balade sur les côtes du Vincou découvrir les plantes sauvages comestibles .

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine fleursdesel@ecomail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade comestible Croque-Nature !

L’événement Balade comestible Croque-Nature ! Bellac a été mis à jour le 2026-02-11 par Terres de Limousin