Balade commentée à la Carrière Barrois, Stèle du Warndt, Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Balade commentée à la Carrière Barrois Samedi 19 septembre, 08h45 Stèle du Warndt Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:45:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:45:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Vous découvrirez la Carrière Barrois au fil des commentaires du guide de l’Office de tourisme. Ce lieu est en lien avec le contexte minier, car on y extrayait le grès servant au remblai des chantiers d’exploitation du fond. Aujourd’hui, cette carrière offre aux visiteurs un spectacle grandiose de « canyon » auquel s’ajoutent les richesses de la flore et la faune qui y ont trouvé refuge.

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées.

Rendez-vous de départ : Stèle du Warndt (Rue du Rocher/rue Elie Remeaux).

Stèle du Warndt rue du rocher 57800 Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 57800 Cité Reumaux Moselle Grand Est 0387905353 https://tourismefreyming-merlebach.fr/fiche-sit/F844001030_aire-de-pique-nique-de-la-stele-du-warndt-freyming-merlebach/ [{« type »: « link », « value »: « https://tourismefreyming-merlebach.fr/decouvrir/decouvertes-du-moment/F844001625_decouverte-de-la-carriere-barrois-freyming-merlebach/ »}] La stèle du Warndt se trouve sur le chemin qui vous mène à la Carrière Barrois ou à la forêt du Warndt. Possibilité pour un bus d’y faire un dépôt mais pas de stationner. Places de stationnement pour voitures à proximité.

Vous découvrirez la Carrière Barrois au fil des commentaires du guide de l’Office de tourisme. Ce lieu est en lien avec le contexte minier car on y extrayait le grès servant au remblai des chantiers …

©Les Carnets de Moselle – Jean-Marie Guzik