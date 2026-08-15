Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Freyming-Merlebach, Hôtel de Ville, Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Freyming-Merlebach Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visitez l’Hôtel de Ville comme vous ne l’avez jamais vu auparavant ! Accompagné d’un Elu de la Ville de Freyming-Merlebach, vous découvrirez les lieux emblématiques de la Mairie, comme la Salle du Conseil Municipal ou celle des Mariages, ainsi que ses coulisses. Un petit moment convivial autour d’un verre de l’amitié vous sera proposé en fin de visite.

Hôtel de Ville 42 Rue Nicolas Colson 57800 Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 57800 Merlebach Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://omce-evenements.fr/evenements/journee-du-patrimoine-visite-de-l-hotel-de-ville »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 87 29 69 60 »}]

Visitez l’Hôtel de Ville comme vous ne l’avez jamais vu auparavant ! Accompagné d’un Elu de la Ville de Freyming-Merlebach, vous découvrirez les lieux emblématiques de la Mairie, comme la Salle du ou…

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