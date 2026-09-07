Balade commentée à la découverte du site naturel protégé de Losari, Casa di lozari, Belgodère
dimanche 20 septembre 2026 · Casa di lozari · Belgodère
Informations pratiques
Balade commentée à la découverte du site naturel protégé de Losari Dimanche 20 septembre, 09h00 Casa di lozari Haute-Corse
francois.montecattini@isula.corsica
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Balade commentée à la découverte du site naturel protégé de Losari.
Bercée par le cri lointain du milan royal, partez à la découverte du site naturel protégé de Losari.
Cheminement le long du fleuve du Reginu puis à travers le maquis jusqu’à la tour génoise. Vous pourrez observer la faune, la flore et le patrimoine bâti de ce site.
De l’eau, des plantes et des oiseaux… Un plongeon dans la biodiversité !
Sur réservation uniquement
A partir de 7 ans – prévoir chaussures adaptées, eau, casquette et crème solaire
RDV Parking de la Casa di Losari
Visite organisée par le Service valorisation et éducation au développement durable de la Collectivité de Corse
réservation obligatoire auprès de François-Xavier MONTECATTINI : 06 19 68 31 44
francois.montecattini@isula.corsica
Casa di lozari Casa di Losari Belgodère 20226 Haute-Corse Corse [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 68 31 44 »}] [{« link »: « mailto:francois.montecattini@isula.corsica »}]
Balade commentée à la découverte du site naturel protégé de Losari.
©C-M
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