Conférence : Le site d’Erbaghjolu à Belgodère il y a 2000 ans. Par Jean-Jacques Grizeaud, archéologue à l’Inrap, belgodere confrérie, Belgodère

Informations pratiques

Conférence : Le site d’Erbaghjolu à Belgodère il y a 2000 ans. Par Jean-Jacques Grizeaud, archéologue à l’Inrap Dimanche 20 septembre, 16h30 belgodere confrérie Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Confrérie de Belgodere : Dimanche 20 septembre à 16h30 ; Gratuit

Conférence : Par Jean-Jacques Grizeaud, archéologue à l’Inrap

Titre :

Le site d’Erbaghjolu à Belgodère il y a 2000 ans. Un établissement antique, une domus du Haut-Empire romain – Présentation des résultats de la fouille archéologique de 2020.

Description :

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Jean-Jacques Grizeaud, archéologue à l’Inrap, présente la conférence : Le site d’Erbaghjolu à Belgodère il y a 2000 ans. Un établissement antique, une domus du Haut-Empire Romain – Présentation des résultats de la fouille archéologique de 2020.

Le site d’Erbaghjolu sur la commune de Belgodère en Balagne (Haute-Corse), est localisé sur un plateau dominant la baie de Losari qui offre un débouché sur la mer Méditerranée. La conférence fera l’objet d’une présentation des résultats de la fouille d’un établissement rural de la période du Haut-Empire romain menée durant l’été 2020. Les recherches ont été réalisées en particulier sur un grand bâtiment d’une surface de 190m², témoignant la présence d’une domus implantée à la fin du Ier s. av. J.-C. Le site d’Erbaghjolu offre donc une lecture inédite, et documente archéologiquement sur 1700 m², un établissement qui s’étend au-delà de l’emprise de la fouille sur une grande partie du plateau dominant la mer, la rivière Erbaghjola et la vallée stratégique du Réginu.

belgodere confrérie confrérie belgodere Belgodère 20226 Haute-Corse Corse

Confrérie de Belgodere : Dimanche 20 septembre à 16h30 ; Gratuit

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