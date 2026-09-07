VERNISSAGE ET Exposition des artistes Paul Mariani et Maurice Martinez 18 septembre à 18h30 (du 17 au 20/09), belgodere confrérie, Belgodère

Informations pratiques

VERNISSAGE ET Exposition des artistes Paul Mariani et Maurice Martinez 18 septembre à 18h30 (du 17 au 20/09) 18 – 20 septembre belgodere confrérie Haute-Corse

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

VERNISSAGE Exposition des artistes Paul Mariani et Maurice Martinez

18 septembre à 18h30

19 et 20 septembre : de 10à 12h et de 15h à 18h

belgodere confrérie confrérie belgodere Belgodère 20226 Haute-Corse Corse

VERNISSAGE Exposition des artistes Paul Mariani et Maurice Martinez

Mairie Belgodere