AGENDA · Belgodère
VERNISSAGE ET Exposition des artistes Paul Mariani et Maurice Martinez 18 septembre à 18h30 (du 17 au 20/09), belgodere confrérie, Belgodère
vendredi 18 septembre 2026 · belgodere confrérie · Belgodère
Informations pratiques
VERNISSAGE ET Exposition des artistes Paul Mariani et Maurice Martinez 18 septembre à 18h30 (du 17 au 20/09) 18 – 20 septembre belgodere confrérie Haute-Corse
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
VERNISSAGE Exposition des artistes Paul Mariani et Maurice Martinez
18 septembre à 18h30
19 et 20 septembre : de 10à 12h et de 15h à 18h
belgodere confrérie confrérie belgodere Belgodère 20226 Haute-Corse Corse
VERNISSAGE Exposition des artistes Paul Mariani et Maurice Martinez
Mairie Belgodere
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