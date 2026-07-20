Balade commentée Rue Tardy Arcy-sur-Cure

Informations pratiques

Arcy-sur-Cure

Balade commentée

Rue Tardy Mairie Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez découvrir le village d’Arcy-sur-Cure. Connu pour ces Grottes, le village vaut lui aussi le détour. Pour découvrir les nombreux témoignages de son passé, le village se dévoile tranquillement, à pied, pour apprécier panoramas, lieux particuliers ses châteaux, l’ancienne maison forte médiévale, le pont à dos d’âne du 18ième siècle…

Prenez le temps de cette balade truffée d’anecdotes !

Durée de visite environ 1h30 .

Rue Tardy Mairie Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 29 62 78

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English : Balade commentée

L’événement Balade commentée Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Grand Vézelay