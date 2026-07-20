Balade commentée Rue Tardy Arcy-sur-Cure
samedi 1 août 2026 · Rue Tardy · Arcy-sur-Cure
Informations pratiques
Arcy-sur-Cure
Balade commentée
Rue Tardy Mairie Arcy-sur-Cure Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez découvrir le village d’Arcy-sur-Cure. Connu pour ces Grottes, le village vaut lui aussi le détour. Pour découvrir les nombreux témoignages de son passé, le village se dévoile tranquillement, à pied, pour apprécier panoramas, lieux particuliers ses châteaux, l’ancienne maison forte médiévale, le pont à dos d’âne du 18ième siècle…
Prenez le temps de cette balade truffée d’anecdotes !
Durée de visite environ 1h30 .
Rue Tardy Mairie Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 29 62 78
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English : Balade commentée
L’événement Balade commentée Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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