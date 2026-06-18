Balade commentée au pas de l’âne sur le Sentier des Moulins d’Alphonse Daudet Bureau d’information touristique de Fontvieille Fontvieille mardi 7 juillet 2026.

Fontvieille

Balade commentée au pas de l’âne sur le Sentier des Moulins d’Alphonse Daudet

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 10h.

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 10h.

Mardi 21 juillet 2026 à partir de 10h.

Mardi 28 juillet 2026 à partir de 10h.

Mardi 4 août 2026 à partir de 10h.

Mardi 11 août 2026 à partir de 10h.

Jeudi 13 août 2026 à partir de 10h.

Mardi 18 août 2026 à partir de 10h.

Jeudi 20 août 2026 à partir de 10h.

Mardi 25 août 2026 à partir de 10h. Bureau d’information touristique de Fontvieille Avenue des Moulins Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25

Pour les vacances de l’été!! Découvrez les balades commentées au pas de l’âne sur le sentier des moulins d’Alphonse Daudet.

Balade commentée ‘au pas de l’âne’. Inscription obligatoire auprès du Bureau d’Information Touristique de Fontvieille par téléphone ou par mail.



Point de départ: devant le Bureau d’Information Touristique. .

Bureau d’information touristique de Fontvieille Avenue des Moulins Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com

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English :

For the summer holidays! Discover the guided walks with donkeys on the path of the mills of Alphonse Daudet.

L’événement Balade commentée au pas de l’âne sur le Sentier des Moulins d’Alphonse Daudet Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles