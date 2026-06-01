La Fête de la Musique au Bistrot des Canisses Bistrot des Canisses Fontvieille
La Fête de la Musique au Bistrot des Canisses Bistrot des Canisses Fontvieille dimanche 21 juin 2026.
Fontvieille
La Fête de la Musique au Bistrot des Canisses
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 19h.
A partir de 19h. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la Fête de la Musique au Bistrot des Canisses aux platines Melki & La Guêpe Techno
Comptoir extérieur, restauration, cocktails et planches .
Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 70 33
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English :
Come and celebrate the Music Day at the Bistrot des Canisses !
L’événement La Fête de la Musique au Bistrot des Canisses Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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