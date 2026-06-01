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La Fête de la Musique au Bistrot des Canisses Bistrot des Canisses Fontvieille

La Fête de la Musique au Bistrot des Canisses Bistrot des Canisses Fontvieille dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Bistrot des Canisses

Adresse : 3, Rue Honoré Coudière

Ville : 13990 Fontvieille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Fontvieille

La Fête de la Musique au Bistrot des Canisses

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 19h.
A partir de 19h. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez fêter la Fête de la Musique au Bistrot des Canisses aux platines Melki & La Guêpe Techno
Comptoir extérieur, restauration, cocktails et planches   .

Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 70 33 

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English :

Come and celebrate the Music Day at the Bistrot des Canisses !

L’événement La Fête de la Musique au Bistrot des Canisses Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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