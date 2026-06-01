Fête de la Musique Fontvieille Les Arènes Fontvieille

Fontvieille

Fête de la Musique Fontvieille

Dimanche 21 juin 2026 de 18h à 0h. Les Arènes Avenue des Moulins Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La fête de musique à Fontvieille se passe de partout dans le village! Les arènes, sous Les Halles et la Place de l’Église. Venez écouter et danser sur les musiques variées!

Rendez-vous donc sur les places et terrasses du village

Bistrot des Canisses, Le Café, Le Café du Moulin, Le Coin des Amis



Veuillez respecter les lieux en utilisant les poubelles misent à votre disposition. .

Les Arènes Avenue des Moulins Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com

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English :

The Fontvieille music festival takes place all over the village! The arenas, under Les Halles and the Place de l’Église. Come and listen and dance to a variety of music!

L’événement Fête de la Musique Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles