Balade commentée avec la Sorcière du bocage La Maison du Charolais Charolles

Balade commentée avec la Sorcière du bocage

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire

Début : 2026-10-22 10:00:00

fin : 2026-10-22 12:30:00

Oserez-vous suivre la sorcière parmi les herbes folles et les ronces qui piquent et qui grattent ? Elle vous chuchotera ses secrets de plantes magiques, un brin piquantes, un brin maléfiques… À la fin de la balade, elle vous confiera son livret-grimoire et vous fera goûter l’étrange boisson de la sorcière… si vous osez !

A partir de 6 ans. 1 accompagnateur obligatoire gratuit par famille. Balade extérieure prévoir une tenue adaptée. Nombre de place limité pensez à réserver ! .

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

