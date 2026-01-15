Balade commentée avec la Sorcière du bocage La Maison du Charolais Charolles
La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 12:30:00
2026-10-22
Oserez-vous suivre la sorcière parmi les herbes folles et les ronces qui piquent et qui grattent ? Elle vous chuchotera ses secrets de plantes magiques, un brin piquantes, un brin maléfiques… À la fin de la balade, elle vous confiera son livret-grimoire et vous fera goûter l’étrange boisson de la sorcière… si vous osez !
A partir de 6 ans. 1 accompagnateur obligatoire gratuit par famille. Balade extérieure prévoir une tenue adaptée. Nombre de place limité pensez à réserver ! .
