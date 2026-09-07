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AGENDA · Sénéchas

Balade commentée, Mairie, Sénéchas

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Sénéchas · Sénéchas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Sénéchas
Adresse
Place de l’Église, 30450 Sénéchas
Ville
30450 Sénéchas
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Prévoir des chaussures fermées et un chapeau.

Balade commentée 19 et 20 septembre Mairie de Sénéchas Gard

Gratuit. Sans réservation. Prévoir des chaussures fermées et un chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Profitez d’une vue panoramique sur la vallée de l’Homol et découvrez les mazets ainsi que les murs en pierre sèche qui façonnent le paysage.
Le parcours permet également d’observer plusieurs éléments liés à l’eau : sources, puits et bassins.

Mairie de Sénéchas Place de l’Église, 30450 Sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie
Vue Panoramique sur la vallée de l’Homol. Mazets et murs de pierres sèches.

©Michel Barbut

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