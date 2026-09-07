Balade commentée, Mairie, Sénéchas
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Sénéchas · Sénéchas
Informations pratiques
Balade commentée 19 et 20 septembre Mairie de Sénéchas Gard
Gratuit. Sans réservation. Prévoir des chaussures fermées et un chapeau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Profitez d’une vue panoramique sur la vallée de l’Homol et découvrez les mazets ainsi que les murs en pierre sèche qui façonnent le paysage.
Le parcours permet également d’observer plusieurs éléments liés à l’eau : sources, puits et bassins.
Mairie de Sénéchas Place de l’Église, 30450 Sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie
Vue Panoramique sur la vallée de l’Homol. Mazets et murs de pierres sèches.
©Michel Barbut
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