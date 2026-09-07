Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-Dame de l’Assomption, Sénéchas

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, de son histoire, de son architecture et de ses particularités, à l’aide d’un audioguide et d’un dépliant explicatif.

Une exposition complète le parcours avec des documents, objets et visuels retraçant l’histoire de l’église et son évolution au fil des siècles.

Église Notre-Dame de l’Assomption Place de l’Eglise, 30450 Sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie

Partez à la découverte de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, son l’histoire, son architecture et ses particularités à l’aide d’un audioguide ainsi que d’un dépliant explicatif .

©Joseph Lebrave