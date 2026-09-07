Exposition : le barrage de Sénéchas, 50 ans d’activité au service de la population, Mairie, Sénéchas

Informations pratiques

Exposition : le barrage de Sénéchas, 50 ans d’activité au service de la population 19 et 20 septembre Mairie de Sénéchas Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’architecture et les spécificités du barrage de Sénéchas.

La visite sera complétée par la présentation de documents retraçant l’histoire du lieu.

Mairie de Sénéchas Place de l’Église, 30450 Sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie

Découvrir l’architecture et les spécificités du barrage de Sénéchas.

©Joseph Lebrave