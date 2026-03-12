Balade commentée & rencontre avec artisan un potier, parking du lycée, Jonzac

Balade commentée & rencontre avec artisan un potier Samedi 27 juin, 16h30 parking du lycée Charente-Maritime

balade gratuite sur inscription – soirée tajine participation sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Nous vous proposons de partir pour une balade commentée de 2 km sur les chemins jonzacais qui longent la rivière la Seugne. Au gré des petits ponts et passerelles, nous découvrions ensemble l’histoire de Jonzac, veritable écrin de pierre et de verdure. Arrivée aux ateliers des artisans de la Corderie, c’est avec Monji le potier que nous aurons rendez-vous pour découvrir son savoir-faire et partager le verre de l’amitié. Ceux qui le souhaitent, pourront déguster sur place une tajine cuite dans le four et repartir avec ce petit plat de terre typique réalisé pour l’occasion par notre ami le potier.

parking du lycée place saint exupery 17500 jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 48 49 29 »}]

Balade commentée sur les chemins qui longent la rivière : ponts et passerelles, histoire de la ville, faune et flore… Aussi, visite d’un atelier de potier avec possibilité soirée tajine sur place. randonnée potier

cdchs/v.sabadel